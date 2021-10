Handelsblatt ist eine der führenden Print- und Onlineunternehmen in Deutschland und hat ihren Sitz in Düsseldorf. Das Handelsblatt informiert ihre Leser täglich über alle wichtigen Themen im Bereich Finanzen, Unternehmen, Politik, Technik, Auto, Sport Panorama und Social Media. Die Verlagsgruppe Handelsblatt hat sich auf die Themengebiete Wirtschaft und Finanzen spezialisiert. Dabei stehen Börsenkurse, Märkte, Anlagestrategie, Immobilien, Vorsorge, Steuern + Recht und Finanzrechner in der Sparte Finanzen im Fokus.

Das übersichtliche Onlineportal stellt ihren Kunden einen zusätzlichen Digitalpass zur Verfügung – dabei sind die wichtigsten News sowie zusätzliche Premiumartikel über die LIVE-APP und ePaper abrufbar. Ebenso erhält man einen Zugriff auf das Archiv „Wissen auf Abruf“.

Das Handelsblatt gehört zu der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH & Co. KG. Sämtliche Finanzmarktinformationen werden über den vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH sowie Deutsche Börse abgerufen.

Seit der Erstausgabe 1946 entwickelte sich das Handelsblatt stark weiter. Heute gehören „Wirtschaftswoche Online“, „Zeit Online“ und „Statista – Das Statistik-Portal“ zu den Partnern des Print- und Onlineunternehmen. Auch wurde das Serviceangebot durch das Finance Today Newsletter, Handelsblatt Energie Briefing, Finanzmarkt-Foren: Investment Live, Handelsblatt macht Schule, Aktuelle News aus dem Handelssaal und Jobangebote aus der Finanzbranche erweitert