Über Lang & Schwarz

Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding für 100-prozentige Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist unter anderem Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit nahezu 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.

Lang & Schwarz und wikifolio

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist Emittentin und Market Maker für wikifolio-Zertifikate.

wikifolio-Zertifikate sind an der Börse Stuttgart gelistet sowie über die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG außerbörslich handelbar. Darüber hinaus sind ausgewählte wikifolio-Zertifikate auch an der BXSwiss handelbar.

Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG stellt die Handelskurse für die wikifolio-Zertifikat und die Einzelwerte, die wikifolio Trader fiktiv in ihren wikifolios handeln können. Fortlaufende Quotes für wikifolio-Zertifikate wie auch für die Einzelwerte werden von Lang & Schwarz Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 23:00 Uhr sowie am Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und am Sonntag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr gestellt (Handelszeiten).