wallstreet:online ist die führende Finanz-Community in Deutschland und hat ihren Sitz in Berlin. Das Börsenportal verfügt über die höchste Vielfalt von Meinungen und Fakten zu einzelnen Aktien. Die aktivste Finanz-Community Deutschlands bietet zusätzlich zu Community & Forum, Informationen zu Börse & Märkte, Nachrichte und Börsenticker an.

Die heutige wallstreet:online AG wurde 1998 gegründet und wird seit Januar 2012 von ForwardAdGroup bei der Vermarktung des Portals unterstützt. wallstreet:online ist AGOF geprüft und erreicht monatlich im Durchschnitt 770.000 Unique User.