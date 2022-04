wikifolio.com geht mit integrierter On- und Offline-Werbekampagne in die Offensive

Wien, 10.2.2016

Das Fintech-Vorzeige-Startup wikifolio.com geht in die Marketing-Offensive. Seit 8. Februar läuft eine Werbekampagne, die einer breiten Öffentlichkeit sechs Wochen lang die Möglichkeiten von Social Trading via Print, TV und Online-Kanäle näherbringen wird. Die Website von wikifolio.com ist für den User-Ansturm gut gerüstet: Seit zwei Wochen erstrahlt sie nach einem Relaunch in neuem Glanz und bereitet das Thema „Anlegen und Investieren“ noch einfacher und transparenter auf. Kreativagentur der Kampagne ist St. Stephens in Wien.