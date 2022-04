Börsenprognose Deutschland 2017:

Mehr als 40 Prozent der wikifolio-Trader rechnen damit, dass der DAX am Jahresende 2017 über 12.000 Punkten notiert. Demgegenüber erwarten lediglich 13 Prozent einen Schlussstand von 10.000 Punkten oder weniger. „Der Optimismus ist zurück an den Börsen“, kommentiert Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com, das Ergebnis. „Die Mehrheit der wikifolio-Trader rechnet offensichtlich mit einer Fortsetzung der Trump-Hausse“, analysiert Kern.

Wie im Vorjahr sehen die wikifolio-Trader in der Geldpolitik der Notenbanken den wichtigsten Treiber für das Börsenjahr 2017. Daneben gewinnen politische Einflussfaktoren an Bedeutung. An zweiter Stelle nennen die Trader den Einfluss „USA & Trump“ (18 %). Auswirkungen von „EU-Politik & Problemen“ werden im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozentpunkte höher bewertet. „China & Asien“ wurde nur noch von fünf Prozent der Befragten als wichtigster Einflussfaktor genannt (2016: 14 %).