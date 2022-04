Strategien von Top-Tradern tagesaktuell nachverfolgen

Private Kapitalanleger können neben Real-Time-Kursen von Aktien, Anleihen, ETPs, diversen Indizes sowie Kryptowährungen ab sofort auch die Performancedaten von wikifolios im Trading Desk der Börse Stuttgart nachverfolgen. Neben der Analyse einzelner wikifolios bietet die Integration Investoren dabei auch tagesaktuelle Meinungen und News aus der wikifolio-Community. Zudem werden die Daten aus mehr als 8.500 wikifolios aggregiert und nach den Handelsmotiven der wikifolio-Trader aufbereitet. Anleger können damit analysieren, ob Top-Trader bei aktuellen Trends mitgehen, Gewinne mitnehmen oder Preisrückgänge in Sondersituationen zum Kauf nutzen. Ergänzt wird dies durch persönliche Kommentare und Hintergrundinformationen der wikifolio-Trader – eine Inspiration sowohl für kurzfristige Trader als auch für langfristige „Buy-and-Hold“-Investoren.

Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com begrüßt die Integration: „Anleger können jederzeit und ohne Zeitverzögerung sehen, auf welche Aktien und Wertpapiere die Top-Trader setzen, damit ihre eigene Handelsstrategie optimieren und zusätzlich interessante wikifolios entdecken. Wir freuen uns, mit diesem Datenpaket unsere Partnerschaft mit der Börse Stuttgart ausbauen zu können. Die Kombination aus High-End-Dateninfrastruktur und einzigartigen, hochwertigen Daten bildet einen wesentlichen Eckpfeiler unserer Produktstrategie und einen Fokus im Bereich Partnerschaften auch im nächsten Jahr.“

Dabei bleibt die völlige Transparenz jedes einzelnen wikifolios mit der genauen Auflistung aller Trades auf der Website wikifolio.com natürlich unverändert bestehen.

„Mit dieser Integration etablieren wir eine zusätzliche Datenquelle für unseren Trading Desk und bieten interessierten Anlegern die Möglichkeit, ihr Trading-Wissen zu erweitern und von den Kommentaren und Trends einer großen Finanz-Community zu profitieren“, sagt Norbert Paul, Head of Sales der Boerse Stuttgart GmbH. „Wir sehen seit 2012 zunehmende Nachfrage nach wikifolio-Zertifikaten, die regelmäßig zu den meistgehandelten Anlageprodukten im Segment Partizipations-Zertifikate an der Börse Stuttgart gehören. Daher freuen wir uns über diesen nächsten Schritt der Zusammenarbeit mit wikifolio.com".

Der Trading Desk steht unter diesem Link zur Verfügung: https://trading.boerse-stuttgart.de/

Über die Börse Stuttgart

Die Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führende Parketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, ETFs, Fonds und Genussscheine handeln – mit höchster Ausführungsqualität und zu besten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen ist Stuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivaten europäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgart sind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Sie spenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für eine zuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich-rechtlichen Börse. Mit einem Handelsvolumen von rund 111 Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2020 liegt die Börse Stuttgart an zehnter Stelle in Europa.

Über wikifolio.com

wikifolio.com ist die führende europäische Online-Plattform für Handelsideen von privaten Tradern, Medienunternehmen und professionellen Vermögensverwaltern. Als einziger Anbieter ermöglicht sie Kapitalanlegern, über börsengehandelte Wertpapiere an der Wertentwicklung veröffentlichter Musterdepots zu partizipieren. Die wikifolio-Zertifikate sind besichert und bei nahezu allen Banken und Online-Brokern handelbar. Registrierte Nutzer können auf der Online-Plattform alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der Social Trader in Echtzeit einsehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wikifolio.com