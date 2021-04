Best of Carbon Neutrality

Handelsidee

Der Erfolg der Elektromobilität (an den Kapitalmärkten) ist ein Vorbote für viele weitere tiefgreifende Umwandlungen, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen.



Die größten Volkswirtschaften der Welt (USA, EU, China) haben fest zugesagt, ihre Emissionen deutlich zu senken bzw. zu eliminieren. Sobald dieser politische Wille in Handlungen umgesetzt wird, werden über Subventionen, CO2-Rechte, Innovationsprämien oder Verbote massive Unterstützungen für CO2-neutrale Produkte entstehen. Dementsprechend werden Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeinsparung, Carbon Capture etc. politisch gewollt massiv wachsen.



Mit diesem DACHWIKIFOLIO sollen die besten 8-10 besten Trader aus diesem Bereich ausgewählt und mittel- bis langfristig gehalten werden.



