ArcoDerivateExtrem

Trendfolge begleiten mit Optionsscheinen. Für diese Strategie werden Optionsscheine gekauft, die OTM (out of the money) liegen, für die der Basiswert-Kurs also noch deutlich unter (CALL) bzw. deutlich über (PUT) dem Ausübungspreis, dem sogenannten Strike, des Optionsscheins liegt. Wir versuchen sowohl steigende, als auch fallende Kursphasen zu antizipieren und mit Optionsscheinen überproportional von den Bewegungen zu profitieren. Dieses Wikifolio ist spekulativ und handelt ausschließlich Derivate. Das Risiko ist hoch, im Gegenzug erwarte ich aber auch überproportionale Renditen. Wir handeln streng nach Signalen der technischen Analyse, Fundamentaldaten spielen hierbei keine Rolle und bleiben unbeachtet. Pro Position werden wir 2-6% Kapital riskieren. In der Regel werden wir mit ca. 2% einsteigen und bei Bedarf nachlegen bis wir max. 6% Investitionssumme erreichen. Derivate unterliegen starken Schwankungen, da sie gehebelt sind und sich entsprechend stärker bewegen als der Basiswert. Ich versuche in diesem Wikifolio zum Einen mehr Gewinn- als Verlust-Trades zu realisieren und zum Anderen, die Gewinne deutlich größer zu halten und Verluste zu begrenzen. Gewinn-Trades sollten im Idealfall 100% und mehr erwirtschaften während wir möglichst nicht mehr als 50% pro Position verlieren wollen. In Summe dürfte das Wikifolio damit eine ordentliche Performance hinlegen und alle gängigen Markt-Indizes in den Schatten stellen.