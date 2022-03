Future Quality Business Models

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll grundsätzlich in qualitative und zukunftsfähige Geschäftsmodelle investiert werden, die trotz der anhaltenden digitalen Transformation zukünftig eine wichtige Rolle in der globalen Weltwirtschaft innehaben. Geplant ist eine Kombination aus Value und Growth Aktien um die Gefahr von Sektorrotationen zu minimieren und die Chance einer Outperformance zu erhöhen. Vorraussichtlich soll das Wikifolio in Unternehmen aus allen Branchen, Märkten und Ländern investieren. Dabei kann die Größe der Unternehmen von Indizesschwergewichten bis Small Caps und riskanten Nebenwerten variieren. Das geplante Ziel ist in meiner Meinung nach unterbewertete Aktien aus dem Growth und Value Bereich zu investieren. Egal ob es sich um ein schnell wachsendes Small Cap oder ein Solides Big Cap Unternehmen handelt, zählt die Zukukunftsfähigkeit und Qualität des Geschäftsmodells.



Anlageentscheidungen sollen aufgrund einer klassischen Fundamentalanalyse der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen getroffen werden- Des weiteren werden qualitative Aspekte wie beispielsweise die Produktqualität, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit mit in die Investmententscheidung einbezogen. Vereinzelt können auch Signale aus der Technischen Chartanalyse berücksichtigt werden.



Grundsätzlich darf das Wikifolio in alle Produktkategorien des Anlageuniversums Investieren, um die verschiedenen Marktphasen bestmöglich nutzen zu können. Hierzu gehören unter anderem Aktien, ETF's, Optionsscheine, CFD's, ETP's, ETC's.

Geplant ist überwiegend eine Anlage in Aktien. Andere Produkte dienen zur Ergänzung.

Die Cash-Quote kann je nach Marktsituation zwischen 0-50% variieren. In der Aufbau und Crash Phase kann diese Quote auch höher ausfallen. mehr anzeigen