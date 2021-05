Global Sin Fund

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen, abseits von ESG-Ratings, ethischen Richtlinien und Umweltaspekten investiert. Hierbei handelt es sich überwiegend um Unternehmen aus dem Rohstoff, Rüstungs und Glücksspielsektor.



Investiert wird ausschließlich global in Aktien oder ADR`s, welche ein bewährtes Geschäftsmodell besitzen, steigende Gewinne und steigende Umsätze erwirtschaften. Zudem müssen die Zukunftsperspektiven intakt sein.

Es wird eine breite globale Streuung bei einem langfristigen Anlagehorizont umgesetzt.



Mit diesem Wikifolio lässt sich ein Bereich abdecken, in den es aktuell immer schwerer wird zu investieren.

Zudem ist der Ansatz ein antizyklischer, bei dem gezielt Unternehmen ausgewählt werden, welche aufgrund Ihres Tätigkeitsbereiches oft grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. mehr anzeigen