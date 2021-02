innoinvest

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll Aktien von Unternehmen, die meiner Erwartung nach hohe Innovation und messbaren Bekanntheitsgrad aufweisen.



Investiert wird in Märkte in den USA, China und Europa. Grundsätzlich wird ein großer Wert auf Diversifikation gelegt, um bei geringem Risiko eine hohe Rendite zu erwirtschaften.

Dazu beabsichtige ich, ein aktives Portfoliomanagement zu betreiben.



Meine Anlagestrategie in Stichpunkten:

- Ich konzentriere mich auf meine Interessen;

- Ich suche nach Innovation;

- Ich verwende fundamentale, technische und sentimentale Analyse;

- Ich handle nur, woran ich langfristig glaube;

- Ich verwende selten Hebel;

- Ich bin selten short.

