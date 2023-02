Multi Asset - long term

In diesem Wikifolio soll vorrangig in Aktien von Blue Chips in Deutschland, Europa und den USA investiert werden. Hierbei liegt der Fokus auf einer breiten und ausgeglichenen Streuung auf diverse Branchen und Geschäftsmodelle gepaart mit dividenenstarken Titeln um branchenspezifische Risiken auszugleichen und um nachhaltiges Wachstum zu generieren