Multibagger-Investing

Mein Anlagestil ist geprägt von Investoren wie Chuck Akre, François Rochon, Mohnish Pabrai, Peter Lynch, Nick Sleep, Charly Munger, Warren Buffett und Pat Dorsey. Der Grundstein meiner Anlagestrategie besteht darin, Aktien als Anteile am Unternehmen und anhand des intrinsischen Wertes zu betrachten. ​Ich bin davon überzeugt, dass die Wertentwicklung eines Portfolios langfristig stark von der zugrunde liegenden Wertentwicklung der darin enthaltenen Unternehmen abhängt. ​Ich verfolge eine langfristig ausgerichtete Aktienstrategie (long only, keine Hebel) mit einer Haltedauer von 1-5 Jahren (gerne auch länger), die einen strengen, fundamentalen Bottom-up-Ansatz verfolgt, um qualitativ hochwertige Unternehmen mit starkem Wachstum, vorhersehbaren Erträgen und Cashflows, hoher Kapitaleffizienz und kompetenten Management zu finden. Speziell für das Wikifolio begrenze ich die Anzahl der Unternehmen auf 8-15, die das Potenzial haben sich über Jahre zu vervielfachen - sogenannte Compounding-Maschinen. Ich versuche das Risiko dahingehend zu minimieren, indem ich qualitativ hochwertige Unternehmen im Wikifolio besitze. Dabei bieten aus meiner Sicht 8-15 qualitativ hochwertige Unternehmen eine ausreichende Diversifizierung. ​ Dabei müssen vier wesentliche Kernfragen beantwortet werden. 1. Verstehe ich das Geschäftsmodell? 2. Handelt es sich um ein qualitativ hochwertiges Unternehmen? 3. Wird es von einem kompetenten Management geleitet? 4. Ist der Preis fair bis attraktiv? Im Wesentlichen werde ich in Technologieunternehmen (Cloud, Cybersecurity, Software) investieren. Dennoch kann es vorkommen, dass ich auch in andere Branchen und Sektoren wie Retail, Luxus oder (IT)-Dienstleistung investiere. Auf der Suche nach Compounding-Maschinen konzentriere ich mich hauptsächlich auf Nordamerika, Europa und Australien.