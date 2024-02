Mit dem TechEdge Multi-Asset Strategy wikifolio wird ein traditionelles 60/40 (Aktien/Anleihen) Portfolio mit einem kleinen Anteil Bitcoin verknüpft, es handelt sich hierbei um eine passive Strategie. Die Kombination aus traditionellen und innovativen Anlageklassen soll eine optimale Balance zwischen Stabilität und Wachstum bieten. Der Anteil an Bitcoin soll bei 1% liegen, der restliche Teil wird zu 60% in Aktien und 40% in Anleihen investiert und wird jährlich rebalanced, wobei der Aktien- und Anleihenteil per ETFs abgebildet wird.