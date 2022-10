Trendfokus D10

Das Wikifolio investiert in etablierte internationale Aktien, die seit mindestens 10 Jahren an einer Börse gehandelt werden. Dadurch wird überwiegend in Werte mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung aus Nordamerika, Europa und Asien investiert Aus diesen Aktien wird in maximal 20 Werte, welche im Betrachtungszeitraum einen langfristigen Kursgewinn bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankung gezeigt haben, investiert. Gekauft werden nur Werte, welche sich in einem Aufwärtstrend (gemessen am gleitenden Durchschnitt) befinden. Dadurch kann die Investitionsquote zwischen 0% und 100% betragen. Die Anpassung soll monatlich erfolgen.