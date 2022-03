Eager To Future

Handelsidee

Das Wikifolio investiert vorwiegend in ETFs, die nachhaltige Zukunftstrends aufgreifen. Dies sind primär globale Entwicklungen auf technischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Ebene, die nachhaltig Veränderungen bewirken. Neben globalen Themen und Mega- bzw. Meta-Trends soll auch in ETFs aus zukunftsorientierten Branchen oder Regionen investiert werden. Auch in ETFs, die Strategien basierend auf speziellen Kennzahlen zu zukünftigen Entwicklungen verfolgen, kann investiert werden.

Das wikifolio kann zudem bis zu 20% auch in einzelne Aktien von Unternehmen investieren, die nach meinen Erkenntnissen Zukunftsentwicklungen in Nischenthemen vorantreiben.

Die dem wikifolios zugrundeliegende Idee ist, dass Unternehmen, die globale Zukunftsthemen besetzen, ein hohes und dynamisches Wachstumspotential haben und als first player/mover starke Marktpositionen aufbauen.

Es wird nur in ETFs und Unternehmen investiert, die nach meinen Erkenntnissen alle o.g. Kriterien erfüllen. Dabei wird primär auf öffentlich verfügbare Prognosen, Analysen und Rankings zurückgegriffen. Im Wikifolio sollen ca. 10 Positionen gehalten werden.

Die durchschnittliche Haltedauer der Positionen ist entsprechend der thematischen Ausrichtung eher langfristig. Dabei kann es in Abhängigkeit aktueller Nachrichten und Analysen auch zu kurz- und mittelfristigen Anpassungen kommen.

