Stock Picking Welt

Es soll ein Weltdepot werden. Einerseits verfolgt es eine Dividendenstrategie, andererseits werden Wachstumswerte darin sein. Ich kaufe nach der Idee, dass ich es verstehen muss, was ich kaufe. Ich kaufe dann, wenn es nach Charttechnik mit Hilfe von verschiedenen Indikatoren günstig ist. Das Depot bildet im Beginn mein echtes Depot in großen Teilen ab, dass ich seit ca. 15 Jahren nach und nach aufgebaut habe. Teils befinden sich darin Wertpapiere, die ich schon sehr lange halte, andere halte ich solange, bis ich nach einem preiswerten Kauf eine gute Verkaufschance sehe. Ich werde nur in Aktien investieren.