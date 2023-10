Rebound Seeker

Meine Investitionsentscheidungen basieren hauptsächlich auf der Beobachtung von Aktien, die in den letzten 12 Monaten einen starken Aufwärtstrend gezeigt haben. Besonderes Interesse wecken bei mir jene Aktien, die trotz ihres positiven Jahresverlaufs in den letzten 2-3 Wochen einen signifikanten Einbruch erlebt haben. Dieser Einbruch ist für mich maßgeblich und signalisiert einen potenziellen Kaufmoment. Nach dem Kauf verfolge ich das Ziel, die Aktie bis zu ihrem neuen Allzeithoch zu halten. Dabei ist Diversifikation ein zentraler Aspekt meiner Strategie: Ich halte konstant fünf Aktien in meinem Depot. Dies hilft mir dabei, Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Bandbreite für mögliche positive Aktienentwicklungen zu erhöhen.