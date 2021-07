GR Home Bias

Handelsidee

Die Meinungen zum sogenannten „Home Bias“ gehen auseinander - beim überproportionalen Investieren in den heimischen Markt befürchtet mancher Investor, Rendite zu verpassen. Dieser ETF soll Skeptiker jedoch von den Vorzügen des Investierens in den heimischen Marktes überzeugen, da er ganz auf die Stärken des deutschen Marktes fokussiert ist.



Neben dem Vorteil gesellschaftlicher und politischer Stabilität ist der deutsche Markt auch wirtschaftlich gut zu kalkulieren, während sich deutsche Werte sehr positiv entwickeln (in den letzten 18 Jahren haben sich M-, S- und TecDAX grob verneunfacht). Zudem kommen aus Deutschland neben vielen Global Playern starke Mittelständler, deren Innovationskraft und Mentalität einzigartig bleibt.



Dieser Fonds setzt genau hier an - deshalb werden ausschließlich deutsche Werte gehandelt. Dazu gehören sämtliche Aktien des DAX, MDAX, SDAX und TecDAX.

Folgende Zusammensetzung wird angestrebt:

Es sollen immer 24 Positionen vorhanden sein, die zwischen 2 und 6,5 Prozent des Gesamtvolumens einnehmen. Die Auswahl soll die zukunftsträchtigsten Renditewerte umfassen und dahingehend laufend aktualisiert werden.

Die Haltedauer hängt von der Performance ab, generell sollen die Aktien langfristig gehalten werden. mehr anzeigen