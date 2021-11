Magnum Invest.

Handelsidee

Das hier dargestellte Wikifolio konzentriert sich in erster Linie auf Aktien welche Unternehmen zuzuordnen sind, die der Konsument oft schon aus dem Alltag kennt.



Es wird in vielen Bereichen hierbei ein Schwerpunkt auf solche Unternehmen gelegt, welche nach Ansicht des Erstellers "essentiell" für unser Leben als sozial integrierter Mensch und Konsument sind.



Da der Ersteller des Wikifolios so zum Beispiel der Ansicht ist, dass es in der Zukunft auf Grund der hohen Komplexität eines Betriebssystems (sowohl hinsichtlich der Entwicklung dessen einerseits selbst, als auch der Entwicklung von Apps für dieses Betriebssystem von Seiten Dritter) nahezu ausgeschlossen ist, dass es neben Apple und Microsoft jemals einen ernstzunehmenden Konkurrenten geben wird (siehe Marktanteil und Kompatibilität von Linux), konzentriert sich eine erhebliche Position des Wikifolios auf eben diese zwei Firmen in dieser Branche (Microsoft und Apple).



Während nun also so ziemlich jeder Mensch im Umfeld des Erstellers und vllt. auch im Umfeld des Lesers täglich Google oder You Tube benutzt (Alphabet), auf Twitch das neue Fernsehen entdeckt und parallel hierzu im größten Onlinehändler seine Waren einkauft (Amazon), stellt sich hier vielleicht dennoch für den Leser die Frage, ob nicht gerade diese bekannteren Firmen bereits "zu gut" gelaufen sind.



Gerade dies ist nach Ansicht des Erstellers nicht der Fall.

Denn Tatsache ist: Apple, Google Microsoft und Amazon haben nicht nur einen nahezu unaufhaltsamen Burggraben, sie erfinden sich auch jeden Tag neu (siehe zum Beispiel die neuen M1 Chips bei Apple, AWS bei Amazon oder die Microsoft Cloud).



Ein kleinerer spekulativerer Teil des Wikifolios hingegen konzentriert sich auf Marktführer, welche nach Ansicht des Erstellers das größte Potential haben, in Zukunft eine ähnlich starke Präsenz wie Apple und co zu entwickeln oder Firmen die im Vergleich zu anderen Konkurrenten im selben Wachstumsmarkt drastisch unterbewertet erscheinen. mehr anzeigen