Near Future and Innovation

Handelsidee

Das Portfolio ist möglichst zukunftsorientiert aufgestellt . Es wird in Unternehmen investiert, die ihre Branche entweder schon disruptiv verändert haben oder das Potential haben, dies in Zukunft zu schaffen. Die dabei gewählten Branchen sind in unserer Zeit bereits sehr bedeutsam und weiter wachsend.

Folglich wird hierbei vorwiegend in die Bereiche

Gaming (CD Projekt, Take Two, EA,...),

E-Commerce (Shopify, Paypal, Square,...) und

"Grüne Zukunft" (Tesla, Beyond Meat, Very Good Food Company,...) investiert.

Einzelne Firmen, die mehr als eine dieser Kategorien bzw. weitere für die nächsten Jahre wichtige Gebiete (wie das Streaming von Filmen, Games etc. oder Cloud Technologie) abdecken, sind ebenfalls inkludiert; dazu zählen zum Beispiel Amazon, Microsoft und Netflix.

Bei der Auswahl der Werte wird auf fundamentale Daten und die oben beschriebene Idee geachtet;

Hoch frequentiertes Trading und pausenlose Neuorientierung finden nicht statt, das Portfolio wird aber bei Bedarf neu balanciert (auch dies wird jedoch in keiner hohen Frequenz stattfinden)