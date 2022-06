Counter Trading - Aktien long

Dieses Wikifolio investiert in Aktien. Gekauft werden Aktien nach einem Rücksetzer. Gehandelt werden vorwiegend US - Aktien, zu einem geringeren Teil aber auch Aktien anderer Länder. Gehalten werden die Aktien nur wenige Tage. Die Auswahl der Aktien erfolgt automationsunterstützt aus einem Portfolio von ca. 800 Aktien. Die Aktien werden nach selbst bestimmten Paramatern vom System vorgefiltert. Der Trade wird nach manueller Überprüfung der Fundamentaldaten eingegangen. Das Investitionsvolumen im Wikifolio liegt in der Regel zwischen 10 und 100 %, wobei das Investitionsvolumen pro Aktie beim Kauf maximal 8 % des Depotvolumens nicht überschreiten darf. Vorteile dieses Systems sind, dass nicht alle Abwärtsbewegungen voll mitgenommen werden. Ein geringer Teil des Portfolios wird über einen längerem Zeitraum gehalten, wobei die Auswahl dieser Aktien ebenfalls nach vorgegeben technischen Parametern erfolgt. Der Anteil dieser länger gehaltenen Aktien richtet sich nach dem Trend der Indizes. In Aufwärtsphasen ist der Anteil größer, in Abwärtsphasen geringer. Ziel des Wikifolios ist es, die Performance die Leitindizes in den USA und in DE langfristig zu übertreffen, die Drawdown - Phasen kurz und den maximalen Drawdown gering zu halten.