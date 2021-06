Non-ESG Investing

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird versucht durch die Anlage in Aktien ohne ESG Auszeichnung Rendite zu machen. Viele Privatinvestoren und institutionelle Investoren wenden sich zunehmend dieser Kategorie ab. Entgegen diesem Trend wird hier ausschließlich in solche Unternehmen investiert. Die Geschäftsmodelle der Unternehmen sind noch intakt und erwirtschaften große Cashflows. Der "Bewertungsabschlag für das Unethische" bietet m. E. eine Chance. Die Investments sind solide und erprobt. Hier wird auf absolute Nüchternheit gesetzt. Hypes haben in diesem Portfolio nichts zu suchen. mehr anzeigen