StratFusion

Dieses Dach-Wikifolio insvestiert in von mir als interessant erachtete Wikifolios anderer Trader (möglicher Weise auch meine eigenen). Auswahlkriterien für die Wikifolios sind: - Eine originelle Idee - Ein hohes Rendite-Risiko Verhältnis - Ein idealer Weise koninuierlich wachsender Wert ohne extreme Volatilität - Möglichst unkorrelierte erwartete Renditen der investierten Wikifolios untereinander. Dies geschieht indem darauf geachtet wird, dass die verschiedenen Wikifolios i) möglichst unterschiedliche Handelsansätze & Strategien verfolgen, ii) in unterschiedliche Finanzprodukte investieren und iii) eine Streuung in Bezug auf Sektoren, Geografie und Grösse aufweisen (insbesondere im Fall von Aktien) Ich werde selber in dieses Dach-Wikifolio investieren.