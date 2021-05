Stressed Assets and Game Changer

Handelsidee

Die Basis für die Trading Idee ist eine progressive Veranlagung in renommierte "stressed assets" (teilweise sogar mit "Investment Grade") und in Game Changer - insbesondere in zukunftsweisende Technologien (IT, Automobile, Green Energy, Wasserstoff, BioTech).



Die Trading Idee selbst ist es Über- und Unterbewertungen in einem bestimmten Zeitfenster bei den Veranlagungen festzustellen und dementsprechend zu kaufen und zu verkaufen.



Zu einem Teil von mittelfristig höchstens 20 % können dabei auch Hebelprodukte (Call-, Put-, Inline-Optionsscheine) und Bonuszertifikate zum Einsatz kommen. mehr anzeigen