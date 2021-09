Handelsidee

2006 wurde ein Depot eingerichtet, in das jedes Jahr ein bestimmter Betrag in eine Aktie investiert wurde. Hier bilde ich dieses Depot ab, das gegenüber dem Tradingdepot einen Vorsprung von 2,8% zum Erstellungsdatum hat.



Die 1. Aktie war 2006 eine Microsoft.

Die letzte Aktie war Standard Lithium im Herbst 2020.

In der Depot Historie gab es keinen Verkauf, auch wurde nur ein Mal eine Position nachgekauft, NVIDIA in 2018.

Die Kaufsumme für die einzelnen Position waren immer um die 5000 €

Dieses Depot wird stehe gelassen, wie es ist und nicht verändert. mehr anzeigen