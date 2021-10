Global Trends Trading

Handelsidee

Die Performance wird durch Day- und Swingtrades sowie einem kleineren Investment Anteil erzielt.

Bei den Day- und Swingtrades sollen starke Trends und Momentum identifiziert werden. Die Auswahl der Aktien wird über ein gutes CRV (Chance Risiko Verhältnis) ermittelt. Der Handel ist grundsätzlich nicht auf bestimmte Branchen ausgerichtet. Gehandelt werden hauptsächlich europäische, amerikanische, kanadische und chinesische Aktien sowie Unternehmen aus dem Bereich Small Cap und Mid Cap, aber auch Large Cap.



Beim Investment Ansatz möchte ich in langfristige Top Performer investieren. Dabei liegt der Focus auf Eigenschaften wie Geschäftsmodell und Wachstumsstories. Ich achte hier verstärkt auf eine erheblichere Marktkapitalisierung um größerer Volatilität vorzubeugen. In gewissen Marktphasen werden Stärkere Schwankungen zusätzlich über einen DAX Short-ETF abgesichert.



Grundsätzlich sollen Gewinne in starken und schwachen Markphasen erzielt werden. Verluste werden begrenzt um eine stabile Rendite zu erreichen.

