Dieses Wikifolio soll sehr schwankungsarm in Defensive Bonus oder Discount Zertifikate mit kurzer Laufzeit investieren. Es ist als Sparbuch-Ersatz für Investoren gedacht die ruhig schlafen wollen.Diesem Wikifolio sollen auch größere Rückgänge der Indizes nichts anhaben können. Investiert soll in den Dax oder Eurostoxx 50 werden sowohl in steigende als auch in fallende Märkte. Es wird eine konstante Wertsteigerung ohne große Verluste angestrebt. Als Entscheidungshilfe für Kauf oder Verkauf soll die technische Analyse dienen.