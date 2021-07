Megatrends 100

Handelsidee

Megatrendfolger beinhaltet die Grundidee von Michael Proffe. Setze auf langfristige steigende Trends bzw. Aktien und bleibe langfristig investiert.



Neben den Aktien werden vor allem Optionsscheine am Geld mit einer langen Laufzeit (mind. 12 Monate) genutzt, um von steigenden Kursen "doppelt" zu profitieren.



Disclaimer:

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert und ich handle die Positionen aktiv LONG und auch SHORT. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen.



Risikohinweis:

Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen.

Diese kann in einzelnen Fällen zum totalen Verlust des eingesetzten Geldes oder auch zu erheblichen Verlusten führen.

Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.

Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann.