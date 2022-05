Top10-Simply the best

### Jetzt seit mehr als einem Jahr dabei :) ### Die großen und erfolgreichen werden auf lange Zeit gesehen auch größer und erfolgreicher. Oft genug trifft dieses zu. Nach dieser Maßgabe wählt dieses Wikifolio die erfolgreichsten deutschen/europäischen Aktien aus verschiedenen Marktsegmenten aus. So wird eine "Top 10" gebildet, die monatlich aktualisiert wird. Wichtigstes Merkmal hierfür ist die 52-Wochen-Performance der Aktie. Bei der Auswahl der Aktien wird über verschiedene Marktsegmente gestreuut. Fällt eine Aktie nach einer Zeit wieder aus der "Top 10" heraus, kann nach einem günstigen Zeitpunkt zur Gewinnrealisierung geschaut werden. Liegt die Aktie in einem positiven Trend, so wird der Verkaufszeitpunkt noch etwas verschoben. Irgendwann wird die Aktie dann aber verkauft und eine neue, stärkere Aktie rückt nach. Optimierungspotential: In der Zukunft ist geplant, den Kaufzeitpunkt nicht mehr fix auf einen Tag festzusetzen sondern durch Trendwerkzeuge zu optimieren.