Oekoethisches Investment

Handelsidee

Dieses Portfolio beinhaltet Aktien, die meinem Verständniss von Nachhaltigkeit entsprechen. Dabei gibt es sowohl Ausschlusskriterien (z.B. Atomkraft, Kohle, Rüstung ...) als auch Postivkriterien (Regenerative Energiequellen, Energieeffizienz, Faire Arbeitsbedingungen ...). Gewählt werden dabei nur diejenigen Firmen, die dies erfüllen und meiner Meinung nach langfristig wachsen.

Dabei achte ich auf eine breite Diversifizierung.

Wieso sollte man aber ausschließlich Aktien nachhaltiger Unternehmen dabei wählen? Der Grund liegt darin, dass unser aktuelles Handeln zum Anstieg des Meeresspiegels führt, Gletscher und Polkappen schmelzen, die Weltmeere versaueren, die Biodiversität abnimmt, Raubbau an der Natur betrieben wird, Arme immer ärmer werden und Reiche immer reicher. Des Weiteren arbeiten viele Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Das dieses System langfristig nicht funktioniert liegt dabei auf der Hand. Nur Firmen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt sind haben langfristig Bestand. Und darum geht es in diesem Portfolio, breit diversifiziert in Aktien nachhaltiger Unternehmen zu investieren und diese langfristig zu halten. mehr anzeigen