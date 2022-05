Radek Rocksolid Trendbetter.de

In Radek's Rocksolid Wikifolio 2022 by Trendbetter.de sollen Werte gehandelt werden, die in der Krise gezeigt haben, dass man sich auf sie verlassen kann. Diese Werte sind im Vergleich zum Marktumfeld im April 2022 und im gesamten Jahr 2022 weniger stark gefallen oder haben sogar Gewinne gemacht. Der Fokus liegt auf Aktien und Rohstoffen. Dabei können die einzelnen Werte auch als ETFs oder mit Knock-Out-Zertifikafen gehebelt werden. Bei der Auswahl der Aktien achte ich unter anderem auf - ein niedriges KGV - positive Analysten-Prognosen im Verhältnis zum aktuellen Kurs - den Kursverlauf der letzten Monate im Verhältnis zu den letzten Jahren