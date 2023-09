Solid Stock Vault

Der Investmentfocus dieses Portfolios liegt auf etablierten internationalen Unternehmen, die auf Märkten mit überproportionalem Wachstumspotenzial agieren. Einschränkungen hinsichtlich der Branchen gibt es nicht. Es wird in Unternehmen investiert, deren Bewertung ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis zeigt. Grundlage für Investmententscheidungen sind übergeordnete Analysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Konjunktur, Management, Zinsentwicklung, Wechselkurse, Fiskalpolitik, Inflation etc.), sowie Fundamentalanalysen (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage etc.). Das Anlageuniversum erstreckt sich im Wesentlichen auf Aktien- und ETFs. In überhitzten Marktsituationen können zur Absicherung des Portfolios Short-Instrumente eingesetzt werden. Dieses Portfolio wird aktiv verwaltet und verfolgt hinsichtlich des Wertzuwachses einen mittel- bis langfristen Ansatz.