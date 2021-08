ruhig schlafen1

Handelsidee

Hiermit wird man ruhig schlafen können.

Er ist ein sogenannter Nobrainer.



ca. 15-20 Aktien wird dieses Wikifolio beinhalten.



Einfach nichts tun und sich zurück lehnen.

In 10-20 Jahren bin ich mal gespannt was hieraus geworden ist.

Hat es sich gelohnt?

Was wäre lukrativer gewesen?



Alle Angaben sind ohne Gewähr. mehr anzeigen