ETFs Health u. Tech. Sector

Meine Handelsidee basiert auf der Vermutung, dass unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren immer mehr an Medizinischer Versorgung benötigt und die Technologie ist dabei ein wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt den Menschen die es nötigt haben ein angenehmes Leben zu gestalten. Mit diesem Wikifolio ist man in der Lage drei Bereiche mit einer Investition abzudecken die normale ETFs nicht ermöglichen.