World Quality Growth

Handelsidee

Das Anlageziel dieses Wikifolios ist konsequenter Kapitalzuwachs. Es wird in die besten Aktien der Welt investiert, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche in der Vergangenheit ein kontinuierliches Ertragswachstum gezeigt haben. Hierbei kommen weltweit nur Aktien eines sehr kleinen Anlageuniversums nach den strengen Kriterien der Quality-Growth-Strategie von Peter Seilern-Aspang in Frage. Es werden maximal 20 der Aktien aus diesem Anlageuniversium gehalten. Die Strategie ist auf langfristige Anlagedauer ausgerichtet. Es wird in Unternehmen investiert und die Beteiligungen lange gehalten. Zusätzlich wird das Wikifolio monatlich reviewed und rebalanced. Das Risiko wird minimiert in dem die Werte in Krisenzeiten gehalten, sowie auch nachgekauft werden. Es wird hauptsächlich in Aktienwerte von Börsen der USA und der westeuropäischen OECD-Länder investiert. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, in große, erfolgreiche Unternehmen mit einer nachgewiesenen guten Wertentwicklung in der Vergangenheit zu investieren, die auch in Zukunft Wachstum bieten sollten. mehr anzeigen