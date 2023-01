Diverse Rohstoffe

Rohstoffe treiben die Wirtschaft an. Rohstoffe unterliegen dabei Zyklen. Diese Zyklen werde ich ausnutzen, bei Zucker macht sich der Klimawandel bemerkbar. In El nino oder La nina Jahren kommt es zu Missernten. Diese treiben die Preise. Angebot und Nachfrage. Die E-Mobilität treibt die Preise von nötigen Rohstoffen wie Cobalt, Lithium und Nickel in Höhen. Gehandelt werden Aktien und Hebelzertifikate. Der Entscheidungsprozess soll auf technischer und fundamentale Analyse zurück zu führen sein. Bei der technischen Analyse kommt vor allem die Globalanalyse zum Einsatz. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, so gewinne ich Informationen aus Focus Money und wallstreet online und aus der Wettervorhersage (el nino).