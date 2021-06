Aktien CH Plus

Handelsidee

Risiko-optimiertes Aktienportfolio mit grundsätzlich keinen Einschränkungen in der Titel-Auswahl. Die gewählten Instrumente müssen an den grossen Börsen Europas, USA und der Schweiz handelbar sein, um die Kosten im Real-Life-Trading tief zu halten. Dementsprechend werden auch nur USD, EUR und CHF im echten Konto gehalten.

Die Auswahl der Instrumente geschieht auf Basis verschiedener Kriterien, Strategien und Analysen. Das Risikomanagement wird über die Positionsgrösse und/oder über Stopp-Loss-Orders angewendet. Der Diversifikation über verschiedene Sektoren, Beta u.s.w. wird eine hohe Beachtung geschenkt. Je nach Markteinschätzung kann auch über längere Zeit ein hoher Cashbestand resultieren.

Die Anzahl Positionen und Transaktionen sollen überschaubar bleiben, damit diese auch mit wenig Zeitaufwand und Kapital im Real-Life-Trading umgesetzt werden können und sich die Kosten in Grenzen halten. mehr anzeigen