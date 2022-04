OracleFlow

Handelsidee

Generelle Beobachtung: Indexbewegungen werden zunehmend von KI beeinflusst. Alle grossen Börsenakteure nutzen gezielt selbst entwickelte KI für ihre Anlageentscheidungen, sei es als Analysetool oder aber auch aktiv und konkret für ihre Kaufentscheidungen. Mit Hilfe unseres eigens entwickelten Prognosetools/Indikators versuchen wir anhand historischer Indexbewegungen Muster zu lesen und dann auf deren Basis aktiv Prognosen zu generieren. Unser KI - Tool sammelt zu den historischen Indexdaten permanent und sozusagen im Flow die RealTime-Indexbewegungen, zieht Schlüsse, versucht Cluster zu erkennen, aktualisiert diese, um im Anschluss Voraussagungen und Trends zu prognostizieren.

Final erscheint dann eine prozentuale Wahrscheinlichkeitsvoraussage, wie sich der jeweilige Index, hier erstmal der Dax - TexDax/MDax/SDax sollen folgen - kurzfristig entwickeln wird. Gibt uns unser KI-Indikator die Vorhersage, dass der Dax mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit up oder down geht, wird noch per Hand eine vorher ausgewählte Put-, bzw. Call-Option getradet, für eine kurze Zeit gehalten und je nach weiterer Prognose, - das KI-Tool berechnet ununterbrochen weiter und produziert permanent Wahrscheinlichkeitsprognosen-, wieder verkauft.