Capital Metric Management

Dieses wikifolio verfolgt eine quantitative Anlagestrategie. Dazu wird in Unternehmen investiert, die in der Vergangenheit eine Reihe von Kriterien erfüllt haben, in deren Folge eine konsequente und nachhaltige Wertsteigerung in Zukunft erhofft wird. Diese Kriterien sind u.a.: - die Eigenkapitalrendite (Verhältnis zwischen dem Gewinn und dem Eigenkapital), - die EBIT-Marge (Verhältnis zwischen dem EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) und dem Umsatz), - die Eigenkapitalquote (Verhältnis zwischen dem Eigenkapital und dem Gesamtkapital), - das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn je Aktie), - der Verschuldungsgrad (Verhältnis zwischen der Summe aus kurz- und langfristigen Schulden und dem Eigenkapital), - die Gross Margin (prozentualer, beim Unternehmen verbleibender Anteil des Umsatzes nach Abzug der direkten Herstellungskosten). In der gewählten quantitativen Anlagestrategie ist eine Beteiligung an Unternehmen aus allen Industriebranchen und Ländern möglich. Konkret sollen gleichzeitig 20 Aktien im Portfolio gehalten und wöchentlich aktualisiert werden. Der Anlagehorizont dieser Strategie ist mittelfristig.