Das wikifolio soll ausschließlich Unternehmen im Rohstoffsektor beinhalten, insbesondere Rohstoffen zur Herstellung von Batterien. Es sollen Anlagechancen in den drei Phasen des Lebenszyklus eines Bergbauunternehmens wahrgenommen werden: Exploration, Entwicklung und etablierte Produktion. Wichtige Materialien für die Herstellung von Batterien sind Lithium, Grafit, Nickel, Mangan, Kupfer und Kobalt. Weiter Materialien und neue Technologien sind möglich. Es soll nur in Aktien investiert werden. Im Fokus sollen small- und midcaps stehen, die unserer Meinung nach günstig bewertet sind, hohes Wachstumspotenzial besitzen und strategisch aussichtsreich positioniert sind. Grundsätzlich soll das wikifolio Investment in Batterie Metalle ca. 6 bis 15 Unternehmen umfassen. Der Anlagehorizont der Investments auf der gesamten Welt soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten werden um den Wiedereinstieg zu korrigiertem Kurs zu ermöglichen. Eine Anforderung an die Marktkapitalisierung oder Indexzugehörigkeit gibt es nicht. Es ist geplant die Auswahl der Aktien hauptsächlich auf fundamentaler Analyse zu basieren. Quartals- und Jahresabschlüsse, Explorationsergebnisse und wirtschaftliche Studien können als Datenpunkte Verwendung finden. Die Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bestimmt maßgeblich die Selektion und Gewichtung der Aktien mit langfristigen Wachstumspotenzial. Kurzfristige Volatilität ist Teil des Rohstoff-Sektors und soll bewusst in Kauf genommen werden. Die technische Analyse soll zur Bestimmung der Entry- und Exit-Punkte Verwendung finden. Ich suche aktiv den Kontakt zu Unternehmen im Bewertungsprozess und verfolge eine langfristige, nachhaltige Anlagestrategie.