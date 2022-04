Relative Strength global

In dieser Strategie wird in Unternehmen investiert, welche eine relative Stärke in Ihrer Branche aufweisen. Der Fokus liegt hierbei auf Unternehmen welche folgende Kriterien aufweisen 1. Preisgeber (Marktmacht) 2. "Inflationsgeschützt" 3. Solide Bilanz Das Portfolio soll im Hinblick auf die kommenden Jahre besser abschneiden, als eine offensive Vermögensverwaltung 75% Aktien 25% Renten. Die Herausforderungen stellen hierbei die Inflation dar, welche gekommen ist um zu bleiben, sowie die aufkommenden Rezession-Sorge. Annahmen, welche für das Portfolio sprechen: 1. Inflation bleibt in den nächsten Jahren hoch 2. Finanzierungsbedingungen werden schlechter 3. Unternehmen ohne Marktmacht werden Ihre Margen stärker reduzieren müssen als eben diese im Portfolio 4. Währungsräume sind nicht zwangsläufig stabil Ziel ist es relative Stärke zu beweisen und auf einen Horizont von 7 bis 10 Jahren eine reale Rendite zu erzielen. Die Allokation soll durch ca. 20 Einzeltitel + Gegengewichte über ETF´s stattfinden. Die Zielaktienquote liegt zwischen 80 bis 95% kann aber auf ca. 50% reduziert werden. Die Strategie zur Preisgeber, sowie solide Bilanzen stellen ebenfalls bei der ETF-Auswahl eine wesentliche Rolle. Hier sollen Branchen gespielt werden, welche entweder "Inflationsgeschützer" sind (bspw. andere Währungsräume), Preisgeberbranchen (Healthcare o.ä.) oder solide Bilanzen i.e.S geringe Schuldenquoten aufweisen. Alle Entscheidung werden nach besten Wissen und Gewissen getroffen eine Garantie auf Inflationsausgleich gibt es aber nicht.