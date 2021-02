Algo Aktien Weltweit

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden eine Reihe algorithmischer Handelssysteme zusammengefasst. Das bedeutet die Entscheidungsfindung der Handelsstrategien basiert auf fixen Regeln zur Auswahl von zum Beispiel Aktien oder ETFs sowie zu Einstieg und Ausstieg. Es findet in der Regel kein diskretionärer Handel statt, um den Einfluss von Emotionen aus sämtlichen Handelsentscheidungen möglichst auszuschliessen.



Die Handelsstrategien werden überwiegend mit selber implementierten Backtesting-Werkzeugen entwickelt und vorher in anderen Realgeld-Konten auf Ausführbarkeit und Performance überprüft. Dabei unterlaufen sie einem ständigen Verbesserungsprozess, um sich Märktänderungen anzupassen.



Sämtliche Handelsstrategien, sowie das gesamte Wikifolio unterliegen einem definierten Risiko und Money Management, mit dem Ziel der Diversifikation bzw. ständigen Überprüfung Systeme auf Funktionsfähigkeit. Der Cash-Anteil wird versucht möglichst in Balance zwischen vollem Invest und Liquidität für die nächsten Trades zu halten.



Die Haltedauer von Positionen ist in der Regel im Bereich Tage/Wochen/Monate. Kurzfristiges Handeln oder sogar Daytrading wird nicht angestrebt.



Durch Mischung diverser Handelsstrategien wird versucht in allen Marktphasen Rendite zu erwirtschaften bzw. die gängigen Indizies auch in volatilen Phasen zu schlagen.



Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien weltweit. Eventuelle Beimischung von ETFs mit dem Ziel Renditeverbesserung oder Risikominimierung sind je nach Handelsstrategie möglich.

