Disruptive Opportunities

SQUARE INC. A

Ich sehe in Square einen möglichen Disruptor in der Finanzbranche. Die von Square publizierte "Cash App" ermöglicht das Handeln von Wertpapieren und Kryptowährungen und könnte in naher Zukunft auch Girokonten und weitere Bankprodukte anbieten. Square verfolgt das Ziel, in der Finanzbranche ein eigenes Ökosystem aufzubauen, welches in Zukunft eine vergleichbare Marktstellung wie das von Apple in der Smartphonebranche erreichen könnte. Square notiert immer noch deutlich unter dem Allzeit-Hoch von 232,50€ und ist somit ein Pflichtkauf für jedes gut diversifizierte Depot.