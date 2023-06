Pinchas ETF Strategie

In diesem wikifolio soll die Idee angewendet werden, dass mit einer einfachen "buy and hold" Strategie zweier großer Indizes stetige Performance möglich ist. Aufgrund der Konstruktion von mindestens 2 ETFs im Portfolio wird dieses wikifolio, z.B. über einen Betrachtungszeitraum von einem Jahr, mathematisch zwangsläufig einen der beiden Benchmarks, die ebenfalls Teil dieses wikifolio s sind, nämlich der DAX und der Nasdaq100 in der Wertsteigerung übertreffen! An jüdischen Feiertagen und am Schabbat wird dieses wikifolio nicht bestätigt. Für das Dach ETF spricht die Tatsache dass es sich um einen Performance Index handelt, der die Dividendenzahlungen beinhaltet.