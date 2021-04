Handelsidee

#EV Revolution = Elektrofahrzeug Revolution

Hallo, willkommen in unserem Wikifolio, das hauptsächlich in China tätige EV-Hersteller und in asiatische Chip Hersteller investiert. Unsere Anlagethese ist einfach: "do your own research" und setze auf die richtigen Pferde. Unser Portfolio ist ein langfristiges Buy & Hold-Angebot für alle, die in erstklassige Unternehmen investieren möchten, die auf der Welle der Einführung von Elektrofahrzeugen stehen. Die Portfolio kann bis zu zwei einmal pro Jahr umgeschichtet werden, falls sich die Rahmen Bedingungen (z.B. gesetzliche Subventionen in China) ändern sollen. Die EV-Revolution Wikifolio investiert grundsätzlich in Aktien aus den Bereichen NEV, Autonomes Fahren, Chip & Bordnetze ab 5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Für den Auswahl der Portfolio Titeln nutzen wir die Methode der Diskontierung der zukünftigen Cash-Flows. Wir folgen auch die aktuelle Nachrichten und Trends im Bereich NEV, Autonomes Fahren und Autochips.



#Investment These

China ist der größte Automarkt der Welt. Im Jahr 2019 waren in China ungefähr 224,7 Millionen Pkw zugelassen. Davon 1,2 Millionen waren "New Energy" Fahrzeuge was einem Bruchteil des gesamten Marktes entspricht. Die Volksrepublik China in dem gegenwärtigen Fünfjahresplan zur Planung der Volkswirtschaft von 2021 bis 2025 festlegt die acht Bereiche die künftig stärker unterstützt werden sollen. Zwei relevante davon sind: neue Energietechnologien, "grüne" Technologie und smarte Fahrzeuge. Wir sind der Meinung, dass die Transformation von ICE Fahrzeugen ins NEV in China eine enorme Chance für die Autobauer wie Tesla, Nio, Xpeng darstellt. Parallel sind wir davon überzeugt, dass die Chip Hersteller wie z.B. TMC und Samsung die Marktführer in der Herstellung von Autochips für die neue "Full Self-driving" Autopiloten werden. Unser Portfolio beinhaltet auch die Aktien der Technologiegiganten die autonome, skalierbare Fahrplattformen entwickeln (Alphabet und Baidu).











