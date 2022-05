Future Metaverse

Ziele: Ziel dieses wikifolios ist ein langfristiger Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen, die an der Gestaltung des Metaverse direkt oder indirekt beteiligt sind. Handelsidee: Die Implementierung des Metavers in den Alltag stellt eine große und chancenreiche Herausforderung dar, von denen viele Wettbewerbsteilnehmer in den unterschiedlichsten Bereichen enorm profitieren können. Durch den breiten Anwendungsbereich des Metaverse setzt sich das Portfolio aus insgesamt 5 Säulen/Profiteuren zusammen. Darunter zählen die Bereiche Crypto-Währung, Visualisierung der 3D-Welten, Systeminfrastruktur, Gaming und Cybersecurity. Investmententscheidung: Die Aktienauswahl erfolgt auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Indikatoren, sowie auf Fundamentalanalysen. Wert wird hierbei in der Regel auf Qualitätsunternehmen gelegt, da diesen das Know-how für die Entwicklung eines neuen Universums am ehesten zuzutrauen ist. Anlagehorizont: Der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet, da die Entwicklung erst in den Kinderschuhen steckt und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben noch nicht abzuschätzen sind.