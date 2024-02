Das Portfolio zielt darauf ab eine überdurchschnittlich starke Renditesteigerung bei einem vergleichbar geringen Risiko zu erzielen. Das Hauptziel ist es, langfristig Vermögen für investierte Anleger aufzubauen. Aus diesem Grund werden üblicherweise längere Zeithorizonte bei den Investments berücksichtigt. Bei unvorhersehbaren Ereignissen am Markt kann es jedoch zu etwas stärkeren Preisschwankungen und somit kurzfristigen Ein- sowie Verkäufen kommen. Durch kurzfristige Verkäufe oder eine längere Haltedauer der Aktien soll das Portfolio nicht unnötig geschwächt werden. Kurzfristige Käufe zielen auf Marktchancen und somit Gewinnsteigerungen ab. Grundsätzlich soll jede Kauf- bzw. Verkaufsgelegenheit genutzt, um hohe gesetzte Renditeerwartung zu treffen bzw. zu übertreffen. Das Anlageuniversum ist weitreichend und unterliegt nur geringen Beschränkungen, da der maximale Gewinn angestrebt wird. In der Grundstruktur wird in stabile Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung, sowohl national als auch international investiert. Zusätzlich können ETFs als Teil der Strategie zum Einsatz kommen und um eine breitere Diversifikation und eine langfristige Haltedauer zu gewährleisten.