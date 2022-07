HR Day-Trading

Daytrading ist eine Handels-Strategie, in welcher der Trader eine Position während des Tages eröffnet und in Folge innerhalb desselben Handelstages wieder schließt. Hierbei geht es also weniger darum, eine Position über Wochen und Monate in eine bestimmte Richtung laufen zu lassen, sondern vielmehr darum, kurzfristige Schwankungen an den Börsen auszunutzen. Gerne werden vor allem Wertpapiere gehandelt, welche gerade „Inplay“ sind. Aber auch Aktienindex (sowie DAX), Forex (sowie EUR/USD) und Rohstoffe (sowie Gold). Es wird mit normalen Aktien aber auch mit Hebel Zertifikate gehandelt. Mit "Inplay" Aktien sind dies meist Aktien gemeint, welche bereits in den letzten Tagen großes Momentum generierten oder eben Gap-Kandidaten, welche gerade Aufgrund von Nachrichten oder Ereignissen große Kurslücken vor Börsenbeginn aufweisen. Ich suche bewusst nach sehr liquiden Papieren, die eine möglichst hohe Volatilität aufweisen. Ich nutze hier vor allem den Vorteil von sogenannten Momentumaktien, welche meist Aufgrund von Nachrichten oder sonstigen Ereignissen starkes Momentum erzeugen und intraday große Bewegungen machen können.