IT- und Halbleiter Dominanz

Dieses Portfolio plant in etablierte Software- und Halbleiter-Aktien zu investieren, die aus dem IT-Bereich nicht wegzudenken sind und wahrscheinlich auch in 10+ Jahren noch relevant sein werden. Die Werte in diesem Portfolio sollten seit Jahren schwarze Zahlen schreiben und trotzdem noch viel Potential für Wachstum bieten. Das Portfolio verfolgt die Warren Buffet buy-and-hold-forever-Strategie. Unternehmen werden nur verkauft wenn sich fundamental etwas ändert oder das Geld irgendwo anders besser investiert ist. Übergangsweise können auch ETFs oder Cash gehalten werden, bis sich eine gute Kaufgelegenheit ergibt. Als Quellen für die Aktienauswahl dienen Nachrichten, persönliche Erfahrung mit den Produkten der Firmen, Bilanzen, Quartalsberichte und Experten-Interviews.